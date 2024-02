E' davvero finita tra Fedez e Chiara Ferragni? Dopo lo scoop di Dagospia emergono altri indizi sulla crisi della coppia. Uno lo riporta il Corriere della Sera in edicola oggi: "Da un anno e rotti, dopo il bacio "avvelenato" di Rosa Chemical al Festival si insinua che Fedez dormiva nell'altra stanza, come un qualunque marito respinto". Sarà davvero così? In attesa di eventuali comunicati ufficiali e in attesa che Chiara Ferragni parli da Fazio domenica 3 marzo, i misteri restano.