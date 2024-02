Panatta e il duro sfogo in tv: "Totti e Ilary? Ma che me ne frega!". Poi attacca Ferragni e Fedez...

Le parole di Panatta sull'addio dei Ferragnez

"A me me ne frega ancora di meno di Ferragni e Fedez, non li ho mai visti nemmeno per una volta i loro… come si dice, i loro Instagram. Non voglio perdere il mio tempo appresso a cose che non mi interessano per niente. La questione del pandoro della Ferragni? Che noia, parliamo di altro per favore?", ha aggiunto Panatta. Infine su Gianni Agnelli ha fatto sapere: "Mio amico? È un parolone, l’ho visto due volte in vita mia. Non ci sono mai andato a pranzo e mai a prendere un caffè insieme. Dovreste chiedere un ricordo a chi lo frequentava di più, tipo Montezemolo o altri così. La questione legata alla sua eredità? Anche lì quando volano gli stracci è una cosa orribile. Lì addirittura abbiamo visto i figli contro la madre e viceversa, una cosa terribile".