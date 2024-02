Kate Middleton operata, le paure di mamma Carole agitano Londra: il motivo

Kate Middleton continua la sua convalescenza, sta meglio, ma secondo i media inglesi nella sua famiglia ci sarebbe ancora un po' di ansia. Gestibile, visto che la principessa del Galles migliora di giorno in giorno, ma da prendere con calma. Sua madre, Carole, sarebbe in particolare "molto preoccupata" per la figlia. O meglio: lo sarebbe stata a ridosso dell'operazione all'addome, ma ora anche lei sarebbe più serena. Kate Middleton continua a non farsi vedere in pubblico, la sua convalescenza dovrebbe durare ancora un mese, gli inglesi sperano di poterla vedere dal vivo quanto prima per potersi tranquillizzare.