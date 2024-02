Chiara Ferragni innamorata di Tomaso Trussardi dopo Fedez, le parole ufficiali

Chiara Ferragni innamorata di Tomaso Trussardi? Chiara Ferragni che ha già dimenticato Fedez? Tomaso Trussardi pronto a un altro amore famoso dopo quello con Michelle Hunziker? E' il gossip del momento, che impazza tra la settimana della moda e le interviste dell'imprenditrice digitale. All'Ansa, però, un membro del suo staff mette tutto (e tutti?) a tacere: "Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque o sei anni fa". Per adesso, quindi, nessuna conferma ma, anzi, una secca smentita.

Chiara Ferragni, come è la situazione con Fedez

Chiara Ferragni, in questo momento, è impegnata a tutelare i suoi figli e a capire se la situazione con Fedez sia o meno risolvibile. Stando a chi le è accanto, non c'è spazio per un altro uomo nella sua vita. Per ora.