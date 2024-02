"Geolier, tifo Avellino non Napoli": la dura risposta del cantante in tv

La passione di Geolier per il Napoli protagonista anche di 'Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia', primo talent dedicato alla musica rap in onda su Netflix. Uno dei rapper in gara ha affermato: "Mi dispiace, io non tifo Napoli, ma l'Avellino", suscitando la replica di Geolier che ricopre il ruolo di giudice e talent scout: "Allora tu parti già svantaggiato". A quel punto si è inserito nel siparietto Rocco Hunt...