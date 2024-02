Kate Middleton e William senza pace: morte misteriosa nella famiglia reale

Kate Middleton e William: continua il periodo nero dei reali inglesi. Prima la malattia di Re Carlo, poi la misteriosa operazione della principessa del Galles, adesso la morte misteriosa, a soli 45 anni, di Thomas Kingston, che aveva sposato nel 2019 lady Gabriella, figlia del principe Michael del Kent. Cugino della Regina Elisabetta, e legatissimo al Re e alla sua famiglia, ha diffuso la notizia della morte del genero avvenuta in circostanze poco chiare. La polizia parla di morte "non sospetta" quindi per ora è escluso l'omicidio. Sarà però un magistrato a indagare sulle causa del decesso: un malore, una overdose di droghe o alcolici, un altro motivo da chiarire. Il re e la regina hanno inviato le loro condoglianze.