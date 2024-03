Terremoto ai Campi Flegrei: tanta paura a Napoli, persone per strada

Terremoto ai Campi Flegrei: quanta paura

Numerose segnalazioni ma nessun ferito e nessuna vittima, nonostante la grande paura. Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, c'è chi si è riversato in strada. Uno sciame sismico di minore intensità, sempre con epicentro i Campi Flegrei, era stato registrato anche nella serata di ieri tra le 22.58 e le 23.03 (magnitudo in questo caso 1.3 e 1.7).