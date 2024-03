Kate Middleton non è ancora guarita e la sua convalescenza si allunga. Secondo una comunicazione diffusa dal governo di Londra, la moglie di William non tornerà più in pubblico a Pasqua, come previsto, bensì a giugno. Più precisamente l'8 giugno, in occasione dei festeggiamenti del compleanno del suocero Carlo. L'esercito britannico ha dato notizia dell'appuntamento sul suo sito ufficiale, scrivendo che Kate passerà in rassegna le truppe nell'annuale Trooping of the Colour.