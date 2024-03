Facebook e Instagram down: cosa sta succedendo a Meta

Facebook e Instagram non stanno funzionando. I problemi sono iniziati alle ore 16 di oggi, martedì 5 marzo. Milioni di utenti non stanno riuscendo ad accedere ai loro account (soprattutto Facebook) o vedono limitate le azioni che possono fare. Sia da pc che su smartphone non si carica la schermata iniziale, appare solamente una pagina bianca vuota, in alcuni casi compare invece il messaggio "sessione scaduta". Andy Stone, il direttore delle comunicazioni di Meta, ha scritto su X: “Siamo consapevoli che le persone hanno difficoltà ad accedere ai nostri servizi. Stiamo lavorando su questo adesso”. Non è chiaro però quale sia il problema. Ma è molto probabile che sia legato a una questione legata ai server.