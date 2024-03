Federica Pellegrini e la figlia Matilde: "Da me ha ripreso solo una cosa..."

"Come è andato il parto? Preferisco una domanda di riserva". Federica Pellegrini risponde alle tante domande dei follower sulla nascita della figlia Matilde, avuta dal compagno Matteo Giunta. L'ex campionessa azzurra ha ricordato il travaglio di 48 ore e l'impossibilità di partorire in acqua ("dove sapevo come avrebbe reagito il mio corpo"), e di essersi sottoposta al cesareo.