Boom dei cibi proteici, ma fanno davvero bene? La risposta degli esperti

Le diete che prevedono un uso prolungato di cibi ad alto contenuto proteico, possono avere conseguenze sulla salute? Ultimamente, secondo quanto evidenziato nel numero di marzo de Il Gambero Rosso, si tendono a preferire alimenti altamente proteici, che offrono una fonte esclusiva di proteine senza grassi e zuccheri aggiunti. Un fenomeno in grande aumento, come confermato dal rapporto Osservatorio Immagino di Gs1 Italy. Gli esperti mettono però in guardia sulle errate convinzioni che demonizzano i grassi e gli zuccheri in favore di una dieta prettamente proteica, perché “se è vero che le proteine hanno un elevato potere saziante- dichiara il nutrizionista Alessandro Paoli - e sono funzionali alle diete degli atleti è altresì accertato che i carboidrati non sono il male, vanno solo inseriti in un conteggio calorico da rispettare. Se si prende in considerazione una dieta equilibrata l’apporto dei macronutrienti di cui necessita l’organismo vede in pole position i carboidrati e in basso le proteine”.