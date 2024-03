È morto Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball

Come è morto Akira Toriyama

Akira Toriyama è morto a causa di un ematoma subdurale, un'emorragia che ha colpito il cervello. Nel comunicato divulgato la famiglia ha invitato fan e sostenitori a non inviare regali di condoglianze e ai giornalisti di non chiedere interviste. In futuro non è però escluso un incontro commemorativo in suo onore.