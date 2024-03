Kate Middleton, come sta: per la prima volta William parla ufficialmente

Kate Middleton continua la sua convalescenza in cui clima, per ora, più sereno visto che sembrano essersi fermate le indiscrezioni nei suoi confronti. Alla rivista People, che fa un'inchiesta su di lei, arriva una dichiarazione ufficiale del principe William ed è la prima volta: "La sua attenzione è sul lavoro e non sui social". Come a dire: le folli teorie su Kate non occupano i suoi pensieri. Né del tutto né in parte.