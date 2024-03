Kate Middleton, è crisi: "Triste, non si è ripresa". E spunta la sosia

Gli inglesi sono preoccupati per Kate Middleton. La principessa del Galles continua a non farsi vedere in pubblico e, come riporta una fonte reale al Sun "non si è ancora ripresa del tutto, non è al 100%". Se questo in parte era prevedibile, per quanto non siano mai stati forniti dettagli sulla salute della principessa se non quelli di una generica "operazione all'addome", a preoccupare i sudditi sarebbe lo stato mentale di Kate: "E' triste, non al massimo e solo i tre figli riescono a risollevarle il morale".