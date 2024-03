Panico per Donatella Versace: è rimasta chiusa in ascensore a Los Angeles

Attimi di paura a Los Angeles per Donatella Versace. La stilista italiana è rimasta bloccata in un ascensore del centro Lgbt della metropoli californiana, dove era attesa per un evento di raccolta fondi. L'ascensore che la stava portando alla terrazza sul tetto si è bloccato. Il personale del centro ha chiamato i vigili del fuoco, ma le sue guardie del corpo hanno risolto tutto prima dell'arrivo dei pompieri.