Kate Middleton in pubblico dopo l’operazione: nella foto un dettaglio clamoroso

Riecco Kate Middleton . La principessa del Galles, a due mesi dall'operazione all'addome subita lo scorso gennaio, è tornata a mostrarsi in pubblico e ha scelto il giorno della Festa della Mamma per postare al prima foto, scattata dal Principe William, che la ritrae sorridente insieme ai figli George, Charlotte e Luis.

Kate Middleton, il primo messaggio dopo l'operazione

"Grazie per gli auguri ricevuti e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma. C.", questo il messaggio apparso nel post diffuso da Kensington Palace. Un messaggio importante, probabilmente pubblicato anche per mettere fine a tutte le illazioni che in queste settimane sono state avanzate sul suo stato di salute.