"Mi hanno rubato l’auto a Napoli": il video dell’influencer milanese scatena la bufera sul web

Martina Bugliarelli, influencer milanese specializzata in viaggi, è stata derubata a Napoli e ha raccontato tutto in un video diventato virale sui social network. Nel filmato la ragazza svela che il primo giorno nel capoluogo campano ha parcheggiato l'auto, presa a noleggio, nei pressi della Villa Comunale, sul lungomare. Dopo un giro per la città, è tornata a riprenderla ma non ha più trovato la Fiat 500 cabrio.