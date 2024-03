Mel B delle Spice Girls in rovina: "Sono tornata da mia mamma e faccio la spesa al discount"

Melanie Brown, in arte Mel B, è rimasta al verde (o quasi). Il patrimonio accumulato con le Spice Girls, la band femminile più popolare degli anni Novanta, è stato dissipato dall'ex marito Stephen Belafonte. "Dal mio ex ho subito abusi emotivi, fisici e finanziari" - ha raccontato la cantante alla BBC, costretta a lasciare la California per rientrare nel Regno Unito - Non ho subìto solo abusi emotivi e fisici, ho subito anche quelli finanziari. Non mi rendevo conto di non avere tutti i soldi che pensavo di possedere. Quindi sono dovuta tornare a vivere con mia madre. A Leeds, ora faccio la spesa al discount".