Federica Pellegrini e la crisi post gravidanza: "Solitudine, cambiamenti e dolore"

La nuova vita di Federica Pellegrini dopo la gravidanza

"Il dolore durante i primi giorni di allattamento, l'elaborare la propria esperienza del parto, il tempo che serve per accettare i cambiamenti fisici, mentali ed emotivi, il non potere riposare, il sentimento di solitudine che si prova, i cambi ormonali, il non poter avere mai una pausa dal proprio ruolo di mamma e il drastico passaggio dall'essere indipendenti all'essere 24/7 a disposizione dei propri piccoli", recita il post. "Firmo e sottoscrivo", ha aggiunto Federica Pellegrini nella didascalia. Sintomi del post-partum che la sportiva sta vivendo in prima persona e di cui aveva già parlato in passato: "La maternità non è una passeggiata", aveva ribadito.