Drone sulla casa di John Elkann: querelato Porta a Porta di Bruno Vespa

John Elkann contro Porta a Porta, il celebre programma di Bruno Vespa, per presunta violazione dello spazio aereo di casa sua e, va da sé, della privacy, per il sorvolo di un drone: "Nei giorni scorsi una troupe televisiva ha occupato uno spazio privato afferente l'abitazione torinese di John Elkann - hanno scritto in una nota i legali del presidente di Exor - per effettuare riprese video mediante un drone. Come successivamente emerso, le riprese sono state effettuate per la trasmissione Porta a Porta. A fronte di questa ingiustificabile intrusione nella vita privata del nostro assistito, per di più realizzata dalla tv di Stato, e a tutela della privacy sua e della sua famiglia che include anche tre minori, annunciamo una querela contro tutti i soggetti responsabili diffidando la redazione di Porta a Porta dal reiterare simili comportamenti, nonché dall'utilizzare in qualunque modo ogni immagine così ottenuta".