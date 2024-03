Shakira su Piqué: "Tanti sacrifici per amore, cosa ho fatto per lui"

Shakira è tornata a parlare di Gerard Piqué facendo nuove rivelazioni sulla loro storia d'amore durata ben dodici anni. "Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera, per stare accanto a Gerard, in modo che potesse giocare a calcio. Ho fatto un sacco di sacrifici per amore", ha dichiarato al Sunday Times. L'artista ha infatti lasciato Miami e ha traslocato a Barcellona. Sono poi arrivati i figli Milan e Sasha e Shakira ha messo da parte la sua carriera internazionale. Per la cantante il prossimo album (che esce a sette anni dal precedente) rappresenta "la trasformazione del dolore in creatività, della frustrazione in produttività, della rabbia in passione, della vulnerabilità in resilienza".