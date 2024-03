"Principe Harry intercettato da Rupert Murdoch: c'è stato un insabbiamento"

Il Principe Harry contro Rupert Murdoch. Il Duca di Sussex – insieme all’attore Hugh Grant, al regista Guy Ritchie e altre celebrity inglesi – ha citato in giudizio News Group Newspapers, sostenendo che due dei suoi tabloid, The Sun e il News of the World, hanno illegalmente invaso la loro privacy per circa due decenni, a partire dalla metà degli anni ’90. Secondo una nuova accusa l'ex propriteario Rupert Murdoch era personalmente coinvolto in un insabbiamento di atti illeciti.