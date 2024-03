"Kate Middleton ha il cancro, la terribile profezia di Nostradamus si sta avverando"

Dopo l'annuncio della malattia di Kate Middleton è tornata in auge sui social network una profezia di Nostradamus che sembra annunciare grossi cambiamenti per la famiglia reale inglese. Sebbene i suoi scritti, risalenti al Cinquecento, siano piuttosto vaghi, al profeta e astrologo francese è stato attribuito il merito di aver previsto l'ascesa di Adolf Hitler , gli attentati dell'11 settembre e il Covid , solo per citarne alcuni. Nostradamus ha parlato nelle profezie per il 2024 che il "Re delle Isole sarà cacciato con la forza e un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare re salirà al trono". Fino a qualche tempo fa si pensava all' abdicazione di Re Carlo in favore di William ma in seguito alle ultime notizie la situazione sembra ribaltata. E qualcuno pensa che a salire sul trono sarà Harry, magari dopo una veloce abdicazione di William che senza Kate rischia di perdere la sua popolarità, già fortemente minata dalle voci di tradimento con l'amica di vecchia data Rose Hanbury .

La profezia di Nostradamus su Kate Middleton e la famiglia reale

Kate Middleton è da anni la royal più amata dai sudditi e non solo. Una donna che è piaciuta subito anche alla Regina Elisabetta, che l'ha accolta nella sua famiglia anche se sprovvista di sangue blu. "La profezia di Nostradamus si è avverata, Kate Middleton ha il cancro, la Corona britannica deve cedere il trono al Principe Harry perché William non soddisfa più i requisiti per essere Re", ha scritto un utente su X. "Se Kate e Carlo non guariranno dal cancro forse William abdicherà e Harry e Meghan aboliranno la monarchia", ha ipotizzato un altro utente. Nostradamus ha inoltre menzionato nei suoi scritti che "tre bellissimi bambini nascono vicino alla costa. Rovineranno le persone quando diventeranno maggiorenni. Cambieranno il regno e non lo vedrete più crescere". Un riferimento a George, Charlotte e Louis?

Kate Middleton ha il cancro, la profezia della sensitiva cubana

Nostradamus non è stato l'unico a parlare della salute di Kate Middleton e del modo in cui influenzerà la monarchia britannica. Dopo l'operazione all'addome dello scorso gennaio, la sensitiva di origine cubana Mhoni Vidente ha detto qualche tempo fa che la Principessa del Galles aveva il cancro e ha persino detto che le restano solo 9 mesi di vita. Secondo la sensitiva ci sarebbe una maledizione sui Windsor che coinvolgerebbe i componenti maschili: "C'è una maledizione da più di mille anni fa: ecco perché la Regina Elisabetta è durata così a lungo. La maledizione è per i re uomini, non per le donne", ha assicurato. In effetti il regno di Giorgio VI, padre di Elisabetta, è durato solo sedici anni: il sovrano è morto a causa di una trombosi coronarica. Sul trono arrivò per caso visto che il fratello maggiore Edoardo abdicò nel 1936 per stare con la divorziata Wallis Simpson.