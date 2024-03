Melissa Satta e la verità su Berrettini a Verissimo: "Non voglio essere volgare..."

Melissa Satta torna a parlare della fine della sua storia con Matteo Berrettini . Intervenuta negli studi di Verissimo , la showgirl ha voluto chiarire alcune polemiche sul suo conto. "Mi hanno accusata di aver fatto finire la sua carriera, hanno usato parole violente, ora non voglio essere volgare...". "Siamo entrambi personaggi pubblici ed è normale che se ne parli. Per tanti mesi sono stata in silenzio, ho le spalle larghe ma ora basta", ha aggiunto parlando con Silvia Toffanin . "Siamo sempre noi donne a doverci sentire in colpa ma dietro grandi uomini ci sono sempre grandi donne. Lo dico perché anche mia madre si è sacrificata per la carriera e la famiglia. Quando mi dicevano che portavo sfortuna pensavo che c'erano cose peggiori, non mi piace fare la vittima e cerco di alleggerire sempre gli altri caricandomi io dei problemi. Però ad un certo punto ho dovuto dire basta, mio figlio non può leggere queste cose, erano solo due ragazzi giovani che stavano vivendo una storia".

Berrettini, Melissa Satta svela in che rapporti sono

"Una relazione non dovrebbe rovinare la carriera ma portare solo cose belle - ha continuato Melissa Satta, parlando ancora della sua relazione con Berrettini - Ne parlavo poco in casa, alla fine me la sono gestita come sempre. La pressione mediatica non ha di certo aiutato a vivere le cose con leggerezza. In questo anno ho conosciuto un mondo bellissimo, tostissimo, questi ragazzi hanno pressioni fisiche e mentali incredibile: ammirateli per quello che fanno. Sono felicissima che sia tornato a giocare, adoro la sua famiglia e la porterò sempre nel cuore. Alla fine siamo rimasti in buoni rapporti. Ora ho una grande responsabilità da mamma e voglio seguire mio figlio come priorità".