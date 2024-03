Federica Pellegrini: "Torno in piscina, darò a mia figlia degli orari"

Federica Pellegrini vuole tornare in vasca. "Mi manca il mio corpo di prima, voglio riprendermelo", ha detto a RaiNews la Divina, diventata mamma della piccola Matilde lo scorso gennaio. "Matilde ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi - ha spiegato la Pellegrini - magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi".