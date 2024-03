Baltimora, l'assurda frase dell'ex City Barton: "Ora le donne guidano navi"

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte , alle ore 6.30 italiane, in seguito all'urto con una nave cargo . Numerosi veicoli sono caduti in acqua, diversi i dispersi, almeno venti gli operai che erano sul posto al momento del crollo. Sui social, intanto, sta facendo discutere un messaggio dell'inglese Hoey Barton .

Cosa ha scritto l'ex centrocampista?

L'inglese, ex City, ha commentato su X, vecchio Twitter, la tragica notizia: "Le donne ora guidano le barche...". Non è la prima volta che Barton fa uscite simili, in passato ha ironizzato sul calcio femminile. "Perché odi così tanto le donne?" scrive qualcuno rispondendo al suo ultimo commento. Un messaggio inopportuno, il suo. Molti glielo fanno notare. Centinaia di risposte e tante critiche per lui.