Elezioni USA, Principe Harry a rischio con Trump. La scelta di Biden

Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe espellere il Principe Harry se venisse rieletto e ha avvertito il Duca di Sussex che "non lo proteggerà" come Joe Biden. Il figlio di Re Carlo è nella bufera negli Stati Uniti perché un think-thank conservatore, l'Heritage Foundation, ha trascinato in tribunale il governo Usa per sapere se Harry abbia mentito sui suoi documenti per ottenere il visto di ingresso: il tema è quello dell'uso di droghe, confessato nella sua autobiografia, Spare .

Perché Donald Trump vuole cacciare il Principe Harry dagli Stati Uniti

La fondazione ha chiamato in causa il Dipartimento per la sicurezza interna di Biden perché vuole vedere i documenti compilati dal Duca di Sussex per richiedere l'ingresso negli Usa (visto che per ottenere il visto americano occorre dichiarare se in passato si siano consumate droghe); ma l'amministrazione si rifiuta di mostrare le carte. Donald Trump ha detto di essere furioso con l'amministrazione di Joe Biden per aver "protetto Harry" e mantenere riservata la sua domanda di ingresso. "Non lo proteggerei. Ha tradito la Regina. È imperdonabile. Sarebbe da solo se dipendesse da me". Secondo il candidato repubblicano, poi, la famiglia reale è stata "troppo gentile" con Harry dopo "quello che ha fatto".

Il Principe Harry al sicuro con l'amministrazione di Joe Biden

Dopo le minacce di Donald Trump sul Principe Harry non è tardata ad arrivare la replica di Joe Biden. L'ambasciatrice americana Jane Hartley ha detto a Sky News che il marito di Meghan Markle "non sarà deportato se Biden vincerà le elezioni americane del 2024".