Rocco Siffredi piange e si scusa con Alisa Toaff: "Sono un co*****e depresso, vado sul set per sfogarmi"

Le Iene hanno fatto incontrare Rocco Siffredi e Alisa Toaff, la giornalista che ha denunciato l'attore per molestie. A tavola il pornodivo è scoppiato a piangere, definendosi un "co*****e". Davanti alle telecamere Siffredi ha dichiarato dimenandosi e dando anche un calcio al muro : "Sono un co*****e, piango perché sono un co*****e. Il problema è che sono perennemente depresso, vado sul set per sfogarmi. Mi ribolle il sangue, mi è venuto da dirle "vai fuori a prendere i ca**i" perché mi sono sentito tradito, ma lo avrei detto a chiunque. Il tempo di realizzare la stron*ata che ho fatto, l'ho chiamata e le ho chiesto scusa. Questa è una molesta? Ho fatto male a due donne, mia moglie è stata male".

Rocco Siffredi a Le Iene, pace fatta con la giornalista Alisa Toaff

"Ho avuto problemi con la famiglia, non riesco a raccontare altro che la mia vita. È mi dispiace vedere quello che ho combinato a te e quello che ho combinato a mia moglie e ai miei figli", ha raccontato Rocco Siffredi a Le Iene. Alisa Toaff ha concluso così la vicenda: "Ci siamo chiariti, mi ha chiesto scusa e io le accetto. Per me finisce qui".