Dall'ora solare all'ora legale: ecco quando si deve sistemare l'orologio

ROMA - Come ogni ultimo sabato di marzo, torna l’ora legale. Questa notte bisognerà spostare le lancette un’ora avanti per guadagnare sessanta minuti di luce in più. Alle due di sabato notte le lancette degli orologi andranno spostate in avanti azzerando letteralmente un’ora si sonno. Tuttavia si guadagnerà un’ora di luce con un consistente risparmio energetico.