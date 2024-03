Shock nel calcio: gravissimo il personal trainer amico di Totti, De Rossi e Luca Pellegrini

Il mondo del calcio (romano e non solo) è sotto shock per Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Giorgia Meloni, ma anche (in passato) di Totti, Ilary Blasi e amico stretto di Daniele De Rossi e altri calciatori o ex come Balzaretti e Vucinic. Oggi Iacorossi che lavora con Luca Pellegrini (Lazio) e Pagano (Roma) come riporta "Repubblica" è ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni dopo essere stato travolto nelle prime ore del pomeriggio di sabato da una macchina in transito su via Arno nel tragitto che segna il confine tra Ostia e Torvaianica. Sul posto carabinieri e polizia locale di Roma Capitale. Iacorossi è stato sottoposto a un intervento di cinque ore, avrebbe un polmone perforato e diverse ferite: decisivi saranno le prossime ore. A fare il tifo per lui, e ad essere accanto alla moglie Noemi (i due sono molto social e hanno due figli piccoli) tutto il mondo del calcio, dello spettacolo e dello sport.