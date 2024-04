Fabrizio Iacorossi ultime news, come sta e la dedica della Roma

ROMA - Restano gravi le condizioni di Fabrizio Iacorossi, personal trainer di Giorgia Meloni, investito nelle prime ore del pomeriggio di sabato, 31 marzo, mentre era in bicicletta a Ostia. Il 44enne amico stretto di De Rossi, che in passato ha lavorato anche con Totti e Ilary Blasi ma anche con ex calciatori del calibro di Balzaretti e Vucinic, si trova in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma: al momento non ci sono novità di rilievo e la prognosi sulle sue condizioni rimane riservata.