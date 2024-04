Instagram, Whatsapp e Facebook down: cosa sta succedendo

ROMA - Ci risiamo, le app di Meta sono down. Instagram, Facebook e Whatsapp hanno cessato di funzionare intorno alle 20 di oggi, mercoledì 3 aprile. Social totalmente offline o, solo in alcuni casi, funzionanti ma con problemi. Il sito Downdetector, che offre un monitoraggio in tempo reale dei problemi, segnala un picco di malfunzionamenti. Ci sono almeno 40mila segnalazioni relative a Whatsapp nella sola Gran Bretagna. Un fatto già accaduto qualche settimana fa, con il down durato circa un’ora prima di ripartire. Instagram e Facebook anche hanno problemi di ‘feed’ non aggiornato, ma alcuni utenti riescono comunque a caricare contenuti. Su ‘X’ l’hashtag di #Whatsappdown è andato subito di tendenza.