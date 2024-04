In Giappone avranno lo stesso cognome tra 500 anni: l'incredibile previsione

Entro il 2531 in Giappone avranno tutti lo stesso cognome: Sato. A farlo sapere è uno studio condotto da Hiroshi Yoshida, professore di economia dell’Università nipponica di Tohoku. Questo accadrà entro 500 anni a meno che lo Stato non cambi la legge che impone alle coppie sposate di prendere il cognome unico del marito o della moglie. Un codice civile risalente al 1800.

In Giappone avranno presto tutti lo stesso cognome

Sato è attualmente il cognome più diffuso in Giappone e rappresenta l'1,5 per cento della popolazione totale, secondo un sondaggio del marzo 2023, seguito da Suzuki al secondo posto. Una nazione di Sato, ha detto il ricercatore al quotidiano giapponese Asahi Shimbun, "non solo sarà scomoda ma minerà anche la dignità individuale", portando anche alla perdita del patrimonio familiare e regionale.