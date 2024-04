La confessione di Gianmarco Tognazzi su Ugo: "Non lo chiamavo papà..."

Gianmarco Tognazzi, con quel papà lì, non poteva non intraprendere la strada della recitazione. Attore anche lui come Ugo, e come il padre una carriera davvero luminosa. Nell'ultima puntata di "Splendida cornice", programma condotto da Geppi Cucciari sulla Rai, proprio Gianmarco Tognazzi è stato invitato come ospite e ha raccontato un aneddoto curioso che riguarda anche suo papà, scomparso nel 1990.