Alice Campello torna in Italia e segue la tradizione della Fontana di Trevi

Alice Campello è tornata brevemente in Italia per alcuni impegni di lavoro. La moglie di Alvaro Morata ha fatto tappa a Roma per 12 ore, dove non si è sottratta al lancio della monetina alla Fontana di Trevi. Tutto documentato sui social network dove la wag è una delle influencer più seguite. Di recente molti personaggi noti stanno condividendo su Instagram e altre piattaforme questo rito che risale al 1800.