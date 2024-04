"Kate Middleton e William in ansia, è crisi": c'entra anche Re Carlo

Non è un periodo sereno per Kate Middleton e il marito William. Tra la malattia della principessa del Galles e quella di Re Carlo, sono tantissime le preoccupazioni che affligono la Casa Reale britannica. Un pensiero, in particolare, starebbe mettendo in crisi i futuri eredi al trono. "La notizia del cancro di Carlo ha avvicinato William e Catherine all'ascesa al trono... La prospettiva, mi è stato detto, sta causando loro un'intensa ansia", ha fatto sapere Tina Brown, ex redattrice di Vanity Fair e beninformata sugli affari di casa Windsor.