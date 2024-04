Paura in Cina per il virus delle scimmie: "È come il Covid"

In Cina c'è una nuova minaccia dopo il Covid: si tratta dell'herpes B, conosciuto anche come "virus delle scimmie". Un uomo di 37 anni a Hong Kong è stato graffiato da una scimmia in un parco ed è stato infettato, accusando subito febbre altissima e perdendo conoscenza. I sintomi ricordano molto quelli del Covid-19: affaticamento, febbre e dolori muscolari, e si manifestano in genere dopo 3-7 giorni.