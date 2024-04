Kate Middleton parla per la prima volta dopo l'annuncio del cancro: "Sono scioccata e triste"

Kate Middleton è tornata a parlare "pubblicamente" dopo il video in cui ha svelato al mondo intero la sua diagnosi di cancro . La Principessa del Galles ha rilasciato sull'account Instagram che condivide con il marito William un breve comunicato sulla tragedia di Sydney che ha scosso tutti sabato 13 aprile. "Siamo scioccati e rattristati da quello che è successo a Sydney - ha scritto la coppia - I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite , compresi i cari delle persone scomparse e gli eroici soccorritori che hanno rischiato la propria vita per salvare gli altri. W&C".

Cosa è successo a Sydney

A Sydney sei persone sono state uccise a coltellate in un attacco avvenuto al centro commerciale Westfield Shopping Centre di Bondi Junction. Gli agenti hanno aperto il fuoco contro l'aggressore, uccidendolo. Secondo quanto riferisce Channel 9, tra le persone accoltellate ci sarebbe anche un bimbo di nove mesi, già portato in ospedale in gravi condizioni. La madre del piccolo è una delle vittime. Il movente dell'attacco è al momento sconosciuto ma la polizia ha assicurato che non si tratta di terrorismo.