Chiara Nasti si svela: quando nascerà la figlia, la sua paura più grande e la chirurgia estetica

Tempo di confidenze per Chiara Nasti. La moglie di Mattia Zaccagni è incinta per la seconda volta. "La mia stellina nascerà a luglio ... Non vedo l'ora!", ha dichiarato l'influencer su Instagram rispondendo ad alcune domande dei fan. "Cesareo sicuramente. È passato poco tempo dal primo, ma vedremo!", ha aggiunto Chiara, che ha inoltre rivelato che molto probabilmente la piccola si chiamerà Dea o Sole.

La paura più grande di Chiara Nasti

"In ogni caso, la cosa di cui ho più paura è il post parto... impazzirò questa volta, me lo sento! Mentalmente è pesante, almeno per me", ha ammesso Chiara Nasti su Instagram. In merito al suo umore in questi mesi di gravidanza ha detto: "Non sto né bene, né male. Sto".