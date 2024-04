Ancora un lutto per la famiglia Mihajlovic: è morto il padre di Arianna, la moglie di Sinisa. La diretta interessata ha dato l'annuncio su Instagram postando alcune foto del genitore scomparso: "Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Riposa in pace papà", ha scritto ricevendo subito il cordoglio di personaggi famosi ma anche di tante persone comuni. "Mi dispiace tantissimo. È stato bello in Sardegna conoscere la tua mamma e il tuo papà e chiacchierare in acqua con loro. In quelle chiacchierate ho capito perché tu fossi una donna così speciale. Abbraccio forte tutti voi, mamma Gabriella in particolare", ha commentato Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci.