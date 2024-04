Antonella Fiordelisi bloccata a Dubai: disavventura per la modella

Antonella Fiordelisi è bloccata all'aeroporto di Dubai. Le piogge torrenziali stanno paralizzando la città dove l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto scalo dopo un viaggio in Sri Lanka. "Non si capisce nulla in questo aeroporto. E se non c'è più l'aereo per Milano che faccio? Pechino Express per me continua", ha scritto sui social network la 26enne menzionando il programma Sky dove è protagonista dell'edizione attualmente in onda. "Tutti i voli cancellati, sono ufficialmente bloccata", ha aggiunto. E poi ancora: "Fiumi d'acqua all'aeroporto e anche difficoltà per uscire da qui".

Antonella Fiordelisi bloccata all'aeroporto di Dubai Antonella Fiordelisi ha poi fornito un ultimo aggiornamento su X: "La situazione non è bellissima. Ci sono persone anziane, bambini che sono da 48 ore bloccate qui, sembra un incubo e se sono tutti inc****i hanno ragione: ci state facendo sbattere avanti e dietro senza alcun motivo. Ci avete fatto salire sull'aereo, un'ora fermi per poi dirci l'aereo non può partire in queste condizioni". L'influencer è stata supportata da tantissimi follower che l'hanno invitata a mantenere la calma sicuri che la vicenda si risolverà nel migliore dei modi.

Cosa sta succedendo a Dubai in questi giorni In questi giorni forti temporali si sono abbattuti sugli Emirati Arabi Uniti. L'agenzia di stampa statale Wam l'ha definito "un evento meteorologico storico". I temporali hanno allagato le autostrade e l'aeroporto, creando non pochi disagi ai turisti. Le precipitazioni e inondazioni hanno anche provocato la morte di una persona. Qualcuno ha ipotizzato che sia tutto dipeso dalla tecnica di inseminazione delle nuvole, diffusa nel Paese per far fronte al problema cronico della mancanza d'acqua. In pratica, l'inseminazione avviene attraverso l’utilizzo di aerei che disperdono nelle nubi sostanze chimiche che fungono da nuclei di condensazione per favorire le precipitazioni. Ma gli esperti hanno negato tale ipotesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA