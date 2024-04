Principe Harry: il gesto che rompe con Re Carlo, William e Kate Middleton

Il Principe Harry cambia la residenza negli Stati Uniti

"Il Principe Harry ha ufficialmente interrotto i suoi legami con il Regno Unito con una mossa scioccante dopo aver aggiornato il suo status di residenza ufficiale. I documenti di Companies House per il Principe Harry Charles Albert David, Duca di Sussex, ora elencano il suo "Nuovo Paese/Stato di solito residente" come Stati Uniti", ha rivelato il The Sun. Nessuna conferma da parte del diretto interessato che però di recente non ha nascosto il suo amore per gli USA.