Kate Middleton malata: la promessa di William commuove tutti

Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Il Principe William non viene meno ai suoi doveri coniugali e resta accanto alla moglie Kate Middleton, che sta combattendo contro un cancro. Durante una visita alla Surplus to Supper, un’associazione che si occupa di distribuire cibo ai bisognosi, il futuro Re ha fatto una promessa importante alla moglie, alla quale è legato da quasi venti anni.

Il cancro di Kate Middleton, William sempre vicino

Una donna dello staff, Rachel Candappa, ha consegnato a William due biglietti, uno per la Principessa e uno per Carlo (anche lui alle prese con un tumore). Un gesto che ha profondamente commosso il Principe, tanto che la volontaria ha provato a consolarlo mettendogli una mano sulla spalla e dicendogli: “Promettimi che ti prenderai cura di lei” e lui, dopo averla ringraziata, le ha detto: “Lo farò, lo farò”. Per superare il momento di imbarazzo, lo ha messo al lavoro indicandogli gli strumenti per preparare un pasto.