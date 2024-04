Kate Middleton e il prezioso regalo di Re Carlo mentre combatte il cancro

Kate Middleton ha ricevuto un importante dono da Re Carlo . Un nuovo prezioso titolo reale che mai nessuno prima di lei nella royal family aveva ricevuto. La Principessa del Galles è diventata il primo membro della famiglia reale nominata all' Ordine dei Compagni d'Onore . La 42enne è stata insignita dal Re per il suo "eccezionale" servizio pubblico e per il suo sostegno e interesse per le arti e in particolare nei confronti della National Portrait Gallery, del V&A e della Royal Photographic Society.

Kate Middleton: il nuovo titolo reale assegnato da Re Carlo ha un significato particolare

L'Ordine dei Compagni d'Onore è un ordine cavalleresco vigente nel Regno Unito e nel Commonwealth, fondato da Re Giorgio V nel giugno del 1917, come riconoscimento per meriti eccezionali nelle arti, nella letteratura, nella musica, nelle scienze, in politica e nella religione. Kate Middleton è il primo membro della famiglia reale ad ottenere una simile onorificenza nei 107 anni di storia dell'ordine. La decisione di Carlo è una forte dimostrazione di affetto e sostegno per la nuora, che condivide un'onorificenza già concessa in passato a Paul McCartney, Elton John e Winston Churchill. L’onore è stato conferito in riconoscimento del ruolo prezioso che la Principessa ha svolto all’interno della famiglia reale durante i primi mesi del regno del Re.