Kate Middleton ultime news, William svela come sta

Aggiornamenti sul cancro di Kate Middleton. In visita alla St Michael's Church of England High School, il Principe William ha svelato come sta la moglie. La Principessa del Galles non è in grado attualmente di svolgere funzioni pubbliche poiché è sottoposta a un ciclo di chemioterapia "preventiva". Durante la visita a scuola, William ha detto a un membro dello staff: "Mi dispiace che anche Catherine non possa essere qui. Le sarebbe piaciuto farlo". Kate è dispiaciuta ma determinata più che mai a guarire e tornare così alla vita di sempre.