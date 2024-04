Gerard Depardieu in stato di fermo a Parigi dopo le gravi accuse di due donne

Gerard Depardieu è stato convocato in stazione di polizia per essere preso in custodia in relazione alle accuse, nei suoi confronti, di violenza sessuale presentate da due donne che sostengono di essere state molestate dall’attore sul set di due film, uno del 2014 e l’altro del 2021. A farlo sapere il canale televisivo Bfmtv secondo cui, in questo momento, Depardieu si trova in una stazione di polizia di Parigi per essere interrogato.