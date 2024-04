Kate Middleton ultime news, torna sui social e continua a curarsi per il cancro

Kate Middleton e il principe William tornano sui social. A modo loro, con una foto inedita del matrimonio celebrato 13 anni fa, ma comunque sufficiente a far sentire gli inglesi più sereni: "Perché - il pensiero comune - se le cose fossero gravi non avrebbero pubblicato un'immagine così". Nella foto si vedono Kate e William nel giorno delle loro nozze: l'mmagine è in bianco e nero, in primo piano c'è Kate e subito dietro William ed è citata la fotograta Milie Pilkington. Tanto basta a rendere felici i sudditi, anche grazie alla didascalia: "Oggi, 13 anni fa".