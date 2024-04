Fedez sfida Dimarco: "Dopo lo scudetto non vincerai…"

MILANO - Sfida tra genitori speciali in una scuola di Milano. Da un alto c’era Dimarco , fresco vincitore dello scudetto con l' Inter sotto la guida di Simone Inzagh i, dall’altro lato Fedez , rapper che non ha mai nascosto di tifare Milan . I due hanno giocato a tiro alla fune in squadre diverse insieme ad altri papà. I figli dell’esterno dell’Inter e di Fedez, infatti, frequentano lo stesso istituto scolastico.

Fedez contro Dimarco a scuola

Fedez ha raccontato su Instagram come è andata la giornata e in particolare il gioco che ha coinvolto i genitori dei bambini. "Avete vinto il campionato ma non vincerete tiro alla fune", si legge nella prima storia pubblicata dove è taggato Dimarco. Poco dopo uno scatto simile e la scritta: "Momenti di tensione". Infine la sentenza definitiva e la resa di Fedez: "Spoiler: Dimarco ha vinto pure tiro alla fune". Insomma, 2-0 per l'Inter.