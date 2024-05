Bomba d'acqua su Roma, salta tutto al Concertone. Ermal Meta: "Preghiamo"

Bomba d'acqua al Circo Massimo, a Roma, dove è in programma lo storico concerto del Circo Massimo. Mentre stava per cantare Giusy Ferreri, poco dopo le 14, si è abbattuto un vero e proprio diluvio che ha mandato in tilt i due palchi. Mentre gli organizzatori e i lavoratori del concerto (bravissimi, vista la diretta) facevano di tutto per far rientrare la situazione, Ermal Meta ha preso la chitarra e, tra il sacro e il profano, ha detto: "Preghiamo". E poi ha cantato "Alleluja": evidentemente è stato ascoltato perché la pioggia ha dato un po' di tregua e Giusy Ferreri è potuta tornare sul palco.