Terrore in volo, youtuber cade mentre riprende: ferito, ma salvo

È vivo per miracolo Anthony Vella, dopo che è caduto dal parapendio mentre si stava filmando. È successo in Texas: l'uomo è caduto da circa 25 metri di altezza. Ha riportato gravi fratture al collo, alla schiena e al bacino, oltre alla frattura del braccio destro, ma è miracolosamente sopravvissuto al traumatico incidente. Vella ha spiegato che prima del decollo non aveva notato un piccolo nodo. A soccorrere Anthony la moglie Leandra e due testimoni oculari che hanno prontamente chiamato i soccorsi.